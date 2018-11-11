عاجل – السعودية | الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على 5 مدن رئيسية بالمملكة اليوم



تسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا على 5 مدن رئيسية في المملكة.



وتشهد مكة المكرمة أعلى الدرجات بواقع 31 درجة مئوية، وتسجل الرياض الدرجة الأقل بواقع 24 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في جدة 30 درجة، والمدينة المنورة تسجِّل 29 درجة، أما في الدمام فتسجل الحرارة 24 درجة مئوية.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية، القصيم، الرياض).



وذكرت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، والباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.



وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.





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