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"الجوازات" تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات (صور)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
الجوازات تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 

واصلت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين عليها، واتخاذ ما يلزم نحو تيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية لحصولهم على مصدرات الإدارة.


وتم استقبال عدد من المواطنين من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات لتقديم كافة الخدمات والمستندات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

وتواصل أجهزة الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



المزيد عن: كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين الأدارة العامة للجوازات والهجرة
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