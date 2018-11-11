5 نجوم يقاتل الأهلي لضمهم في يناير

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب 5 صفقات لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ووضع النادي الأهلي حسين الشحات نجم العين الإماراتي وكريم حافظ ظهير لانس الفرنسي وحسين السيد ظهير الاتفاق السعودي ورمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد الإنجليزي ومحمد محمود لاعب وسط وادي دجلة.





ويواجه النادي الأهلي صعوبات في ضم بعض هؤلاء اللاعبين لرفض أنديتهم التفريط فيهم خلال الميركاتو الشتوي رغم أن إدارة القلعة الحمراء تحاول إنهاء هذه الصفقات بأقصى سرعة لتصحيح المسار بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا.











