ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة": وصلنا إلى المليون التاسع في حملة القضاء على فيروس "سي"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:08 ص
الصحة: وصلنا إلى المليون التاسع في حملة القضاء على فيروس سي
الحملة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 مليون صحة تشهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف على 8مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن، وبدأنا في المليون التاسع.

وناشد خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، المواطنين الذين لم يشاركوا في الحملة بالتوجيه لمركز الكشف لتوقيع الكشف عليهم، والاطمئنان على صحتهم، منوهًا بأن المستهدف توقيع الكشف على 17 مليون مواطن في محافظات المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن محافظتي دمياط، وجنوب سيناء تجاوزوا نسبة المستهدف، مضيفًا أن نسبة الشباب هى أكثر فئة شاركت في الحملة، واجراء الفحوصات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 11:30:01 AM