"الصحة": وصلنا إلى المليون التاسع في حملة القضاء على فيروس "سي"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 مليون صحة تشهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف على 8مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن، وبدأنا في المليون التاسع.



وناشد خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، المواطنين الذين لم يشاركوا في الحملة بالتوجيه لمركز الكشف لتوقيع الكشف عليهم، والاطمئنان على صحتهم، منوهًا بأن المستهدف توقيع الكشف على 17 مليون مواطن في محافظات المرحلة الأولى.



ولفت إلى أن محافظتي دمياط، وجنوب سيناء تجاوزوا نسبة المستهدف، مضيفًا أن نسبة الشباب هى أكثر فئة شاركت في الحملة، واجراء الفحوصات.

