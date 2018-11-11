انطلاق المؤتمر الـ20 لكلية "طب بنات الأزهر" بالقاهرة

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الدولي العشرون للكلية، تحت عنوان "الطب التكاملي".





وقالت الدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، إن المؤتمر يقام على مدار يومين، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.





و أعلنت أن المؤتمر يتضمن عدد 27 جلسة علمية، و40 محاضرة، كما يشارك ما يقرب من 200 أستاذ من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، وأساتذة الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات وزارة الصحة، إضافة لأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بجانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخدمة المجتمع، كما يشارك أيضا في المؤتمر الطلاب وأطباء الامتياز بجلسات مستقلة إيمانا من الكلية بالدور الهام لهم وأهمية إتاحة فرصة لهم للمشاركة في مؤتمر كليتهم من خلال المشاركة الفاعلة، بعدد 21 بوستر علمي، وسوف تعقد جلسة لاختيار أفضل بوستر.





وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر سبقه عقد 20 ورشة عمل في مختلف الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية جنبا إلى جنب لتعظيم الاستفادة وتعميم النفع على الجميع، في ضوء مراعاة معايير جودة التعليم الطبي، لافتة إلى أن فريق العمل للمؤتمر حرص على أن تكون جميع الجلسات تكاملية وتغطى بشكل كبير احتياجات المريض، كما تهتم بشكل كبير بخدمة المجتمع وزيادة الوعي بالمشكلات الصحية المزمنة التي تحتاج للعلاج المقرون بالرعاية المتكاملة، تمشيا مع التوجهات الصحية للدولة مثل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



