نتنياهو يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس غدًا الإثنين

قالت الإذاعة العبرية العامة، إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ غدًا الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.



وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد وصل فجر يوم الأحد، العاصمة الفرنسية "باريس".



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يطلب نتنياهو من ماكرون ممارسة المزيد من الضغوط على بيروت بشأن مصانع الأسلحة الإيرانية المتطورة على الأراضي اللبنانية.



ولفتت النظر إلى أن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال يعملون على ترتيب لقاء يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.



ونقل الإعلام العبري عن نتنياهو تصريحات، خلال تواجده في مطار بن غوريون الدولي، قبيل توجهه إلى باريس، أكد فيها أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل إعادة الهدوء إلى الجنوب (حدود قطاع غزة) وفي نفس الوقت منع أزمة إنسانية.



واعتبر أن خطوة نقل أموال المنحة القطرية لغزة "صائبة في هذه المرحلة، ولكل خطوة، من دون استثناء، يوجد ثمن، وأنا أعرف تحمل الثمن".



وفي أول تعقيب له على توصيات الشرطة في قضية شراء الغواصات من ألمانيا، عاد نتنياهو وقال إنه "لم يكن على علم بضلوع مفترض لمقربه المحامي دافيد شمرون فيها".



وأوصت الشرطة الإسرائيلية الخميس الماضي، بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامي نتنياهو وخمسة مشتبه بهم آخرين فيما يتعلق بصفقة لشراء غواصات بقيمة ملياري دولار من شركة تيسين كورب الألمانية لإسرائيل.



واستجوبت الشرطة نتنياهو في إطار التحقيق، لكنها أكدت مرة أخرى في بيان للإعلان عن نتائج تحقيقاتها أن رئيس الوزراء ليس متشبهًا به.



وتخضع الصفقة، التي تشمل ثلاث غواصات وأربعة زوارق دورية، لتحقيق يتعلق بالفساد منذ 2016 بعدما ذكرت القناة العاشرة العبرية أن دافيد شمرون؛ محامي نتنياهو الخاص وقريبه من درجة بعيدة، يمثل أيضًا الوكيل المحلي لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية وهو ما يثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.



