"شوبير" يهاجم لاعبي منتخب مصر

هاجم الإعلامي أحمد شوبير لاعبي منتخب مصر، بسبب طالبهم بزيادة مكافأت التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام القادم.





وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "لاعبو المنتخب حصلوا على مكافأت ضخمة بعد التأهل لنهائيات كأس العالم وكانت النتيجة تذيل المجموعة بدون نقاط".





وواصل: "ليس من حق اللاعبين المطالبة بزيادة مكافأت التأهل لكأس الأمم ولا سيما وأن المنتخب فاز على سوازيلاند والنيجر وهما أقل بكثير من مستوى لاعبي المنتخب الوطني".





وطالب "شوبير" اتحاد الكرة بعدم الانصياع إلى طلبات لاعبي المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن لائحة المكافأت حق أصيل لمجلس الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة".