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كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
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يجب على كل مسلم الاستعداد لهذا الحدث العظيم وعدم ترك الفرصة تضيع، والاحتفال به بطريقة صحيحة، وفقال ما أعلنه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية.

وقال "شلبى" خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع اليوم عبر فضائية "الناس": إن الاحتفال فى أصله مشروع أى حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من احتفل بهذا اليوم عندما رآه الصحابة يصوم يوم الاثنين فقالوا له لم تصومه قال ذاك يوم ولدت فيه، وعليه فيجب أن يكون الاحتفال داخل فيما شرعه الله والبعد عما حرمه الله، وأشكال الاحتفال هذه تكون:

- الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك.
- الإكثار من الصيام.
- قراءة القرآن الكريم.
- المحافظة على الأوراد اليومية من الذكر والدعاء.
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