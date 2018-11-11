تعرف على مسافة قصر الصلاة للمسافر

أجابت لجنة الفتاوى الالكترونية على سؤال ورد لمركز الفتوى العالمي يقول "ما هي قصر الصلاة للمسافر؟"، على النحو التالي:-





إن قصر الصلاة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالي في كتابه العزيز: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا)[النساء:101].





وأضافت لجنة الفتاوى: أما مسافة القصر فقد اختلف فيها الفقهاء، فالإمام أبو حنيفة قال إنَّ مسافه القصر (24) فرسخًا، وجمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة بأن مسافه القصر (16) فرسخًا، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين مترًا.



