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يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره فولهام، في تمام الساعة الثانية عصرا، على استاد "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.





يتطلع فريق ليفربول إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر أمام أرسنال بالبريميرليج والخسارة من النجم الأحمر بدوري الأبطال، لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي وتشيلسي على الصدارة.





ويتطلع الفرعون المصري محمد صلاح إلى استعادة ذاكرة التهديف لمواصلة مطاردة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.





وعلى الجانب الأخر يأمل فريق فولهام إلى استغلال حالة فقدان التوازن لفريق ليفربول من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، للهروب من قاع الجدول.





يدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما يقع فولهام في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.





معلومات تهمك عن مباراة ليفربول وفولهام:-

ليفربول Vs فولهام. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 12). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : آنفيلد . المعلق : أحمد الطيب .

موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الانجليزي:- 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:00 مساءاً بتوقيت مصر . 2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:00 مساءاً بتوقيت العراق . 2:00 مساءاً بتوقيت السودان . 3:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:00 مساءاً بتوقيت تونس . 1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:00 مساءاً بتوقيت قطر. 12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT . HD يلا شوت| كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر لايف HD| البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 2 HD| بين ماتش





