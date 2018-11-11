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موسيقى أفلام يوسف شاهين ندوة بمكتبة المستقبل.. الليلة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
موسيقى أفلام يوسف شاهين ندوة بمكتبة المستقبل.. الليلة
يوسف شاهين
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الفجر الفني
 
تشهد مكتبة المستقبل، فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الموسيقى والأغانى فى أفلام يوسف شاهين "، تتناول بعض الجوانب عن الجماليات الموسيقية وعرضا لرحلة يوسف شاهين الفنية، وجماليات الصورة السينمائية والعلاقة بين الموسيقى والصورة داخل الفيلم السينمائى، بحضور الكاتب الروائى سامح عبدالعزيز محمود.

اكد د.نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة على ان الجمعية تهدف من تنظيم هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية أو التصويرية لافلام عباقرة مخرجى السينما المصرية إلى توفير فاعليات ثقافية راقية للجمهور، وتعزيز حضور روائع الفن الأصيل في المشهد الثقافي، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كل شرائح المجتمع.

من جهته قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل أن الندوة سوف تناقش ايضا بالتحليل الفنى الجانب الموسيقى الإبداعى فى أفلام شاهين، مع عرض تحليلى لجماليات خمسة عشر فيلمًا تتناول نصف قرن من رحلة المخرج العالمى حسن سعدالله.
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