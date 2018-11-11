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انطلاق الانتخابات العامة في لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
انطلاق الانتخابات العامة في لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
انطلاق الانتخابات العامة
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وكالات
 

فتحت مراكز الاقتراع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين، لانتخاب رئيسي الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب.

 

وبدأت مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين في تمام الساعة 8 من صباح اليوم، حيث سيستمر التصويت حتى تمام الساعة الـ20:00 بالتوقيت المحلي للجمهوريتين.

 

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في دونيتسك 5 مرشحين، بينهم القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين (37 عاما)، فيما سيتم انتخاب 100 نائب لتشكيل البرلمان.

 

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في دونيتسك أولغا بوزدنياكوفا، إن مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة ونواب البرلمان قد افتتحت في موعدها المحدد، وأن التصويت مستمر بشكل طبيعي.

 

أما انتخابات لوغانسك، فيتنافس فيها 4 مرشحين على منصب الرئيس، يأتي في طليعتهم رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك (48 عاما)، فيما سيضم البرلمان 50 نائبا.

 

وأثار الإعلان عن هذه الانتخابات احتجاج كييف التي رفضت الاعتراف بها مسبقا، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه الانتخابات "لا تمس" باتفاقات مينسك للتسوية في جنوب شرقي أوكرانيا.

 

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