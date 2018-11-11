جيش الاحتلال يهاجم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على مدرسة فلسطينية في المنطقة الجنوبية جنوب القدس المحتلة، عبر اقتحامها وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بداخلها.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المُدمع والقنابل الصوتية صوب الغرف الصفية. مؤكدين وقوع حالات اختناق في صفوف الطلبة والمعلمين.



جدير بالذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل تتعرض لاعتداءات ومضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، لا سيما احتجاز الطلبة والمعلمين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتفتيشهم والتنكيل بهم، وإعاقة وصولهم للمدارس.



