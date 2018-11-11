ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جيش الاحتلال يهاجم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
جيش الاحتلال يهاجم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل
طباعة
رحاب منيعم
 
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على مدرسة فلسطينية في المنطقة الجنوبية جنوب القدس المحتلة، عبر اقتحامها وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بداخلها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المُدمع والقنابل الصوتية صوب الغرف الصفية. مؤكدين وقوع حالات اختناق في صفوف الطلبة والمعلمين.

جدير بالذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل تتعرض لاعتداءات ومضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، لا سيما احتجاز الطلبة والمعلمين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتفتيشهم والتنكيل بهم، وإعاقة وصولهم للمدارس.

المزيد عن: مدرسة جيش الاحتلال جنوب القدس الجيش الاسرائيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 9:50:02 AM