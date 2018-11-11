خلطات لحل مشكلة تقصف الشعر قبل الزفاف

تريدين التخلص من أطراف الشعر المتقصفة لكي تعالجي لمشكلة من جذورها، اتبعي الخلطات التالية:-





خليط زيت الزيتون والبيض وجوز الهند

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 بيضة

اخلطي المكونات الثلاثة مع بعضها البعض، وضعيها على الأطراف وبإمكانك وضعها على باقي الشعر لتغذية كاملة، لكن تركيزك الكامل هنا سيكون على الجذور.

اتركي الخليط لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء.

طبقي الخليط مرتين أسبوعيًا في البداية، ثم مرة بعد ملاحظة تحسن الأطراف.





زيت الزيتون الدافئ

ضعي بيدك ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الدافئ ، واتركيه على الشعر دون شطفه.

اشطفي شعرك عند الاستحمام.

طبقي الخليط 3 مرات أسبوعيًا.

مع مرور الوقت، سوف تلاحظين نعومة الأطراف.





خليط العسل وزيت الخروع والبابايا

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- ثمرة بابايا مهروسة

اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، ووزّعيها على الأطراف.

غلّفي الأطراف بغطاء بلاستيكي، واتركيه لمدة 30 دقيقة.