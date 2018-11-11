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اختاري كريم الأساس المناسب للون بشرتك

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
اختاري كريم الأساس المناسب للون بشرتك
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يجب أن تحددي نوع بشرتكِ وكميّة التغطية التي تحتاجين إليها في البداية، لكي تجيدي اختيار كريم الأساس المناسب لها:-

- لصاحبات البشرة الدهنية: على صاحبة البشرة الدهنية أن تبتعد عن كريم الأساس العاديّ، أي ذاك المخصّص للبشرة العاديّة، لأنّه سيجعل بشرتها تبدو أكثر لمعيّة من السابق. على صاحبة البشرة الدهنيّة ان تختار تركيبة خالية من الزيوت أو تحتوي على مادة dimethicone أو أن تبحث عن تركيبة "تستمرّ طويلًا" long-lasting.
أما إذا سبق أن جرّبتِ كريم الأساس السائل ولم تحصلي على نتيجة مُرضية، فاختاري كريم الاساس بتركيبة البودرة أو اختاري البودرة المضغوطة.

- لصاحبات البشرة المختلطة: إيجاد كريم الأساس المناسب للبشرة المختلطة، لن يكون مسألة سهلة، لأنّكِ تعانِين مناطق جافّة وأخرى زيتيّة. لذلك، ننصحكِ أولًا في أن تطبّقي البرايمر على المناطق التي تعاني إفرازات دهنيّة، قبل تطبيق أيّ كريم أساس. البرايمر يحدّ من نسبة الإفرازات الدهنيّة، كما يثبّت المكياج. أمّا في ما يخصّ كريم الأساس، فننصحكِ باختيار تركيبة خالية من أيّ لمعيّة، لكي تحصلي على تأثير جافّ، ولكي يعمل هذا المستحضر على تصغير المسام أو حتى إخفائها. ختامًا، طبّقي البودرة الحرّة على المناطق التي تكثر فيها الإفرازات الدهنيّة.

- صاحبات البشرة الحسّاسة: إذا اختارت صاحبة البشرة الحسّاسة، التركيبة الخاطئة من كريم الأساس، فستسبّب مزيدًا من الجفاف لبشرتها، فتجعلها عرضة للاحمرار. لذلك، قبل شراء أيّ كريم أساس، اطّلعي على مكوّناته، إذ يجب أن يكون خاليًا من المواد العطريّة والكحول. كما ابتعدي عن أيّ كريم أساس يتمتّع بتركيبة مضادّة للمياه (waterproof)، لأنّ هذا النوع من الصعب إزالته، ويمكن أن يسدّ المسامّ.

- لصاحبات البشرة الجافّة: تحتاج صاحبة البشرة الجافّة إلى كريم أساس، يرطّب بشرتها ويمنحها بريقًا وحيويّة. معروفٌ أنّ تطبيق كريم الأساس على البشرة الجافّة، يمكن أن يخلّف خطوطًا ويُبرِز التجاعيد. لذلك، طبّقي البرايمر المضيء قبل كريم الأساس الذي يجب أن يحتوي على نسبة من اللمعيّة.
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