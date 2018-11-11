المصري يواجه دجلة بالقاهرة لأول مرة.. والإسماعيلي في فخ حرس الحدود

يلتقي فريق حرس الحدود مع نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري العام.





يسعى فريق حرس الحدود في تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، للخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الزمالك في الجولة الماضية، أملا في الهروب من قاع الجدول.





وعلى الجانب الأخر، يتطلع الإسماعيلي إلى استعادة توازنه وحصد الثلاثة نقاط، والخروج من كبوة الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية.





يدخل حرس الحدود لقاء اليوم في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقطة.





ديربي بترولي بين بتروجت وإنبي





يحل فريق إنبي ضيفا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري.





يدخل بتروجت لقاء اليوم تحت قيادة فنية جديدة بقيادة محمد عودة الذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا لطارق يحيى الذي رحل عن الفريق البترولي بعد الهزيمة من النجوم بثلاثية.





وعلى الجانب الأخر يبحث فريق إنبي في لقاء اليوم عن العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الداخلية في الجولة الماضية.





يدخل بتروجت لقاء اليوم في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، بينما يقع إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.





دجلة يستضيف المصري على بتروسبورت





وفي تمام الساعة السابعة والنص مساء، يستضيف فريق وادي دجلة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة ذاتها.





يسعى وادي دجلة إلى مواصلة نغمة انتصاراته بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية للاقتراب من المنطقة الدافئة.





وعلى الجانب الأخر يخوض المصري البورسعيدي اللقاء الأول له في القاهرة منذ 2012، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في الظهور الثاني لميمي عبدالرازق المدير الفني الجديد للفريق.





يدخل وادي دجلة لقاء اليوم في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ويقع فريق المصري في المرز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.