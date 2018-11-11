"أفكار الظلام".. محمود الورواري يناقش انتقال فكر الإخوان من مصر للسعودية





ناقش الإعلامي محمود الورواري، في حلقة هذا الأسبوع من برنامجه "منارات" الذي يذاع على قناة العربية، والتي حملت ملت اسم أفكار الظلام، انتقال فكر جماعة الإخوان من مصر إلى السعودية، وكيفية استغلال الخلاف بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز، من أجل التغلغل في بنية المجتمع السعودي.





وتناول الورواي كيفية استغلال تنظيم الإخوان رغبة السعودية في تحديث التعليم وإتاحته لكل الفئات من أجل السيطرة على النشئ الجديد وزرع الأفكار الإخوانية فيه، وهو الأمر الذي ستظهر نتيجته لاحقا فيما سمى بفترة الصحوة الإسلامية في المملكة التي قادها شباب سعودي تربي على أيدي قادة التنظيم، بالإضافة إلى عدم التصادم مع الفكرة السلفية التقليدية المنتشرة في المملكة.





واستضاف الورواري في هذه الحلقة الدكتور تركي الحمد، المفكر السعودي، والدكتور كمال حبيب المفكر المصري والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، والدكتور منصور الحجلة، والدكتور محمد الهدلاء





منارات برنامج وثائقي، يذاع كل يوم سبت على قناة العربية في الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.



