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الإمارات تسير قافلة إغاثية لشقرة بأبين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
الإمارات تسير قافلة إغاثية لشقرة بأبين
الإمارات
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وكالات
 

تتواصل مسيرة العطاء والإغاثة الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة أبين من خلال القوافل الإغاثية والمساعدت الإنسانية التي تسيرها لمختلف مناطق أبين.

 

إستجابة لنداء الإستغاثة الذي أطلقه سكان منطقة شقرة بمحافظة أبين سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية تحمل مساعدات غذائية لسكان مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

 

وقد شملت المساعدات الإغاثية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمنطقة شقرة الف سلة غذائية تم توزيعها عبر مندوبين في جميع أحياء منطقة شقرة مستهدفة ذوي الإحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرا في منطقة شقرة.

 

قوبلت قافلة الهلال الأحمر الإماراتي بترحيب من سكان منطقة شقرة حيث قدم قائد الحزام الامني بشقرة حسين علي شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإغاثته للأسر الفقيرة و ذوي الإحتياجات الخاصة في شقرة وطالب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمزيد من الدعم لمنطقة شقرة التي حرمت خلال الفترة الماضية من إهتمام السلطات المحلية.

 

كما عبرت الناشطة الإجتماعية شيخة مجلد عبرت تقديرها وشكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمنطقة شقرة التي يعاني سكانها من الفقر ولايوجد مصدر دخل لهم غير العمل في البحر وإصطياد الأسماك .

 

وأوضح محمد الاغبري المتطوع بالعمل مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن القافلة الإغاثية التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إحتوت على ألف سلة غذائية تم توزيعها على ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام و الاسر الأشد فقرا في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

 

بهذا العمل الإنساني الإغاثي تعتبر هيئة الهلال الأحمر الإغاثية الهيئة الإنسانية الأسرع إستجابة للمناشدات والنداءات الإنسانية للمحتاجين والفقراء والجرحى في اليمن عامة وفي أبين خاصة .

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