الرئيس العراقي يبدأ اليوم جولة تشمل الكويت والإمارات

يبدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، جولة خليجية يستهلها بالكويت وتشمل أيضاً دولة الإمارات.

وقال الرئيس العراقي، في مقال نُشر اليوم الأحد، في صحيفة "الصباح" الحكومية، إن "مصلحتنا الوطنية تكمن في حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض سياسة المحاور، والتمسك بالدور العراقي المحوري في بناء منظومة أمن إقليمي يستند إلى الاحترام المتبادل للسيادة وحقوق شعوب المنطقة".

وأضاف، أن "التعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي والأمني والإنمائي مفاتيح أساسية للنهوض بمنطقة الشرق الأوسط برمتها، عبر استبدال لغة الخلاف بالاتفاق والتناحر بالتعاون والبناء على المشتركات قبل الوقوف أمام الخلافات".

وقال الرئيس العراقي، إن "العراق يسعى إلى بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي والتعاون مع أشقائه في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والنهوض الثقافي المشترك".

واستطرد "كما تجمع بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية روابط علاقات متينة نطمح إلى تنميتها وتقوية أسسها لتكون بدورها مثالاً للتعاون من أجل نماء واستقرار المنطقة...كما أن علاقات متميزة تربط العراق بتركيا تحمل بدورها آفاقاً مفتوحة للتطور، وهذا ما يعزز فرص سلام ناجز تستحقه المنطقة وشعوبها".