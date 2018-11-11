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الأمن الأمريكي يوقف صحفيا روسيا في مطار واشنطن

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:21 ص
الأمن الأمريكي يوقف صحفيا روسيا في مطار واشنطن
الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش
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وكالات
 

أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش في مطار واشنطن، فيما تطالب السفارة الروسية في الولايات المتحدة الجانب الأمريكي بتوضيح سبب توقيفه.

 

وفي تغريدة على تويتر قالت السفارة الروسية إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية استفسارا طلبت فيه توضيح ظروف اعتقال FBI الصحفي الروسي المذكور.

 

وأوصت السفارة المواطنين الروس الذين يتعرضون لمثل هذه الحوادث، المطالبة فورا بالاتصال بالسفارة الروسية.

 

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن مالكيفيتش يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة تطوير الوسط الإعلامي ووسائل الإعلام والاتصالات في المجلس الاجتماعي الروسي.

 

وأشارت إلى أنه تواجد في الولايات المتحدة بصفة مراقب على انتخابات حاكم ولاية ميريلاند.

 

المزيد عن: مطار واشنطن روسيا امريكا الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش الأمن الأمريكي
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