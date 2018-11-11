مصادر: حفتر لن يحضر مؤتمر باليرمو في إيطاليا

أفادت مصادر الحدث أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لن يحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر عقده غدا في إيطاليا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته حضور المؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و3 نوفمبر الجاري.

وينظر الغرب إلى مؤتمر بالرمو باهتمام شديد عقب الكشف عن إمكانية القفز بإنتاج ليبيا من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً بنسبة تزيد عن ضعف ماينتج حاليا الأمر الذي يساعد في التغلب على النقص في سوق النفط العالمية نتيجة فرض العقوبات الأميركية على إيران.