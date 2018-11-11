ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصادر: حفتر لن يحضر مؤتمر باليرمو في إيطاليا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
مصادر: حفتر لن يحضر مؤتمر باليرمو في إيطاليا
حفتر
طباعة
وكالات
 

أفادت مصادر الحدث أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لن يحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر عقده غدا في إيطاليا.

 

وكان وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته حضور المؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و3 نوفمبر الجاري.

 

وينظر الغرب إلى مؤتمر بالرمو باهتمام شديد عقب الكشف عن إمكانية القفز بإنتاج ليبيا من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً بنسبة تزيد عن ضعف ماينتج حاليا الأمر الذي يساعد في التغلب على النقص في سوق النفط العالمية نتيجة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

 


المزيد عن: مصادر مؤتمر باليرمو حفتر إيطاليا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 8:20:01 AM