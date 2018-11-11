محمد صلاح يتحفز لاعادة انتصارات ليفربول على حساب فولهام

يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره فولهام، في تمام الساعة الثانية عصرا، على استاد "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.





يتطلع فريق ليفربول إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر أمام أرسنال بالبريميرليج والخسارة من النجم الأحمر بدوري الأبطال، لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي وتشيلسي على الصدارة.





ويتطلع الفرعون المصري محمد صلاح إلى استعادة ذاكرة التهديف لمواصلة مطاردة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.





وعلى الجانب الأخر يأمل فريق فولهام إلى استغلال حالة فقدان التوازن لفريق ليفربول من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، للهروب من قاع الجدول.





يدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما يقع فولهام في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.



