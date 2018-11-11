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نيمار يرد على التسريبات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:55 ص
نيمار يرد على التسريبات
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وكالات
 
تحدث لاعب ​باريس​ سان جيرمان، ​نيمار دا سيلفا​، عن التسريبات التي تحدثت مؤخراً عن بعض البنود المتعلقة بعقده مع النادي الباريسي والتي سرب جزءاً منها موقع "فوتبول ليكس" المتخصص في التسريبات الخاصة بكرة القدم، والذي كشفت أن اللاعب البرازيلي يتقاضى 375 ألف يورو، عندما يقوم بتحية جماهير ناديه قبل وبعد المباريات.

وغرد اللاعب البرازيلي نيمار عبر حسابه الرسمي على ​تويتر، حسب النشرة الرياضية: "الأخبار التي نشرها فوتبول ليكس ويتم تداولها في وسائل الإعلام بشكل كبير، أخبار كاذبة".

يذكر أن "فوتبول ليكس" كشف عن تفاصيل صفقة انتقال نيمار من ​برشلونة الإسباني​ للنادي الباريسي والعقد الذي حصل عليه.

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