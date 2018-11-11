كورة ستار الآن بث حي live hd | مشاهده مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر | رابط كورة أون لاين

عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد 11-11-2018 سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة متابعي الكرة الإيطالية صوب ملعب "سان سيرو" لمتابعة الديربي الناري بين فريقي إيه سي ميلان ويوفنتوس في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري ا

لايطالي موسم 2018 – 2019.



يوفنتوس يدخل المباراة وفي جعبته 31 نقطة يعتلي بها قمة ترتيب الدوري الايطالي جمعها من ( 10 انتصارات وتعادل وحيد – سجل 24 هدف – واستقبلت شباكه 8 أهداف)، بينما يحتل فريق ايه سي ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 21 نقطة جمعها من ( 6 انتصارات – 3 تعادلات – هزيمتين – سجل 21 هدفًا – واستقبلت شباكه 14 هدف).



يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي يتطلع لمواصلة انفراده بصدارة الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام ايه سي ميلان واضافة 3 نقاط جديدة لرصيده تبعده عن اقرب منافسيه فريق نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة.



وتعرض يوفنتوس لخسارة مفاجئة الاسبوع الماضي أمام فريق مانشيستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع لمصالحة جماهيره بالفوز على ايه سي ميلان في لقاء الديربي مساء الليلة من أجل تأمين صدارة الدوري الإيطالي خاصة وأن أي تعثر لليوفي في مباراة اليوم قد يمنح فريق نابولي فرصة ذهبية لتقاسم الصدارة معه.



تشكيلة الفريقين المتوقعة:



تشكيل يوفنتوس:



فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا



تشكيل ميلان:



جيانلويجي دوناروما

ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - كريستيان زاباتا - دافيدي كالابريا

تيموي باكايوكو - فرانك كيسييه

سامو كاستييخو - هاكان تشالهانوغلو - سوزو

جونزالو هيجواين



مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS HD 4، في تمام الساعة 21:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتولي التعليق على المباراة حفيظ دراجي.



