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رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس| Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:07 ص
رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس| Yalla Shoot بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر اليوم
برشلونة
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محمد الشيخ
 
يستضيف فريق برشلونة بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي نظيره ريال بيتيس علي ملعبه "كامب نو" في تمام الخامسة والربع مساء الأحد 11 – 11- 2018 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2018-2019.

برشلونة يخوض مباراة ريال بيتيس وفي جعبته 24 نقطة يحتل بها صدارة ترتيب الدوري الاسباني جمعها من (7 انتصارات – 3 تعادلات – هزيمة وحيدة – سجل 31 هدفًا – واستقبل 14 هدفًا)، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من (3 انتصارات – 4 تعادلات – 4 هزائم – سجل 8 اهداف – واستقبل 12 هدفًا).

ويتطلع فريق برشلونة الاسباني بقيادة هدافه ليونيل ميسي لتحقيق الانتصار على فريق ريال بيتيس وحصد 3 نقاط جديدة تساعده على مواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الاسباني والاقتراب من لقب الليجا هذا الموسم خاصة بعد تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد وابتعاده عن الصدارة حاليًا.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم بين برشلونة وريال بيتيس عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مرة أخري مع الفريق الكتالوني بعد غيابه عن المباريات الخمسة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد اشبيلية والتي جمعت الفريقين في 20 أكتوبر الماضي.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11-11-2018 عبر قناة bein sports hd 3 وسيتولي التعليق على المباراة رؤوف خليف.
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