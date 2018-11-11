"الغيطي" يزف خبر سار للموظفين (فيديو)
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:29 صنعيم يوسف
قال الإعلامي محمد الغيطي، إن الحكومة تسعى إلى تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تتيح للموظف تسوية معاشه، أو تحديد أجره بما يناسب مدة خدمته.
وأضاف "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن من قاموا بالتسوية قبل التعديل، سيتم إضافة مادة لتطبيق ذلك بأثر رجعي عليهم.
وعلق "الغيطي"، على هذا الخبر، قائلا: أن هذا خبر جيد بالنسبة للموظفين.
وأضاف "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن من قاموا بالتسوية قبل التعديل، سيتم إضافة مادة لتطبيق ذلك بأثر رجعي عليهم.
وعلق "الغيطي"، على هذا الخبر، قائلا: أن هذا خبر جيد بالنسبة للموظفين.
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