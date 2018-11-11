ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الغيطي" يزف خبر سار للموظفين (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
الغيطي يزف خبر سار للموظفين (فيديو)
الإعلامي محمد الغيطي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الإعلامي محمد الغيطي، إن الحكومة تسعى إلى تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تتيح للموظف تسوية معاشه، أو تحديد أجره بما يناسب مدة خدمته.

وأضاف "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن من قاموا بالتسوية قبل التعديل، سيتم إضافة مادة لتطبيق ذلك بأثر رجعي عليهم.

وعلق "الغيطي"، على هذا الخبر، قائلا: أن هذا خبر جيد بالنسبة للموظفين.
المزيد عن: محمد الغيطي تسوية معاش الموظفين الحكومة الإعلامي محمد الغيطي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 8:20:01 AM