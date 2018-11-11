افضل افلام بوكس اوفيس يجب عليك مشاهدتها

ننشر لكم أقوى وأفضل أفلام 2019 المنتظرة من الجميع حيث هناك فئة كبيرة من الشعب يبحثون بصفة خاصة عن أفضل الأفلام الأجنبية وبالأخص الأفلام الحديثة ومنها أفلام الأكشن وأفلام الفانتازيا وأفلام الرومانسية وأفلام الترفيه وخلافه، ويمكنك مشاهدة جميع الأفلام من خلال موقع

والذي يقدم لكم أخبار أقوي الأفلام المنتظرة

حيث يتصدر فيلم captain marvel تويتر وذلك بعد دقائق معدودة من طرحة بالأسواق، حيث تم طرح التيلر الرسمي لهذا الفيلم وذلك من خلال شبكة اليوتيوب عبر قناتهم الرسمية، حيث جمع أكثر من 170 ألف تغريدة على تويتر، وهذا الفيلم من إنتاج استوديوهات شركة مارفيل والذي يتشارك فى بطولته كل من جود لو وديواندا وايس وصامويل جاكسون وبن مندلسون وبرى لارسون، وتدور قصته حول الفنانة بري لارسون والتي تقوم بدور كارول دانفرز حيث يتم سقوطها من أعلى الفضاء بالزي الأخضر لكي تنضم لفريق Starforce، والذي يقود هذا الفريق هو جود لو الممثل لدور كابتن مارفل.

أقوى وأفضل افلام اون لاين 2019 المنتظرة من الجميع

أيضاً من ضمن أقوي وأفضل افلام اجنبي 2019 والتي ينتظرها الجميع هو فيلم x-men dark phoenix وهو فيلم الأكشن والخيال العلمي والذي من المتوقع أن يتم عرضه فى 14 فبراير لعام 2019 المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر هذا مع موعد عيد الحب،وفور طرح البرومو حقق الكثير من المشاهدات بل الملايين عبر قناة اليوتيوب الخاصة بشركة 20th century fox movies، وهو من بطولة جينيفر لورانس، إيفان بيترز وجيمس ماكافوي ونيكولاس هولت وجيسيكا تشاستاين ومايكل فاسبندر،صوفي تيرنر والكثير من المشاهير المعروفة.

وأيضاً من ضمن أقوي وأفضل افلام اجنبي 2019 المنتظرة الفانتازيا Godzilla: King of the Monsters والذي من المتوقع أن يتم عرضه فى 31 مايو لعام 2019 المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من بطولة برادلي ويتفورد وسالي هوكينز وميلي بوبي براون كايل تشاندلر وفيرا فارميجا وزيي تشانج وأوشيه جاكسون جونيور، وتوماس ميدليتليتش والكثير من المشاهير المعروفة، وتدور قصة أحداث هذا الفيلم حول مجموعة من الأشخاص يهاجمون وحوش بأحجام كبيرة جداً ومن ضمنهم جودزيلا حيث يتسارعون من أجل السيطرة على الجنس البشري.

وأخيراً الفيلم المنتظر فيلم Hellboy والذي تم تأجيل طرحه بالأسواق ل 19 أبريل لعام 2019 المقبل والذي كان من المقرر طرحه فى 11 يناير 2019، وهو من بطولة ميلا جوفوفيتش وايان مكشان وساشا لين وصوفي أوكونيدو، وديفيد هاربور، بينيلوب ميتشل والكثير من المشاهير المعرفة،وتدور أحداث هذه الفيلم حول الطبيعة الخارقة والبشرية من أجل الانتقام.