أحمد سمير يشيد بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء



وأشار "سمير"، في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه تم تغليظ عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 50 ألف جنيها.



وأوضح أنه تم تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص إلى الحبس ثلاثة شهور، وغرامة لا تقل عن 500 جنيها، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيها.

أشاد الإعلامي أحمد سمير، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على حيازة والاتجار في الأسلحة والذخائر.