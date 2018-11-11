ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد سمير يشيد بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:07 ص
أحمد سمير يشيد بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
أحمد سمير
طباعة
نعيم يوسف
 
أشاد الإعلامي أحمد سمير، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على حيازة والاتجار في الأسلحة والذخائر.

وأشار "سمير"، في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه تم تغليظ عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 50 ألف جنيها.

وأوضح أنه تم تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص إلى الحبس ثلاثة شهور، وغرامة لا تقل عن 500 جنيها، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيها.
المزيد عن: مصر النهاردة مصر توك شو أسلحة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 8:30:08 AM