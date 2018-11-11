البث المباشر | مباراة ريفر بليت ضد بوكاجونيورز | الليبرتادوريس - كورة جول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام التاسعة مساء اليوم الاحد صوب ملعب "لابوموبونيرا" لمتابعة لقاء الديربي بين قطبي الكرة الارجنتينية بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.



ويعتبر ديربي "بوكا جونيورز ضد ريفر بليت" من أهم وأقوي ديربيات كرة ال قدم في العالم وأكثرها إثارة، ويُطلق على هذا اللقاء الناري كلاسيكو (الأغنياء والفقراء)، حيث يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد أحياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسية والطبقية، كما يُطلق عليه أيضًا "سوبر كلاسيكو"



ورغم تاريخ مواجهات الناديين الكبير والعداء التاريخي بينهما إلي أنهما يلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" في تاريخهما، ويبحث بوكا جونيورز صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل التقدم خطوة نحو اللقب القاري، قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين مساء 24 نوفمبر الجاري على ملعب "المونيمونتال" معقل ريفر بليت.



ومن المتوقع أن تحظي مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بمتابعة قوية من جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن عشاق كرة القدم يعتبرون هذه المباراة من أقوي المباريات على الأرض نظرًا لما شهدته المباريات السابقة من أحداث مثيرة وساخنة حتي أن بعض المباريات بين الفريقين انتهي بكوارث حقيقية وسقوط قتلي بين صفوف مشجعي الفريقين.



وتأجلت مباراة الديربي بين بوكا جونيورز وريفر بليت إلي اليوم الأحد بعدما كان مقررًا لها مساء أمس السبت، وذلك بسبب الاجواء المناخية السيئة وهطول الأمطار على ملعب المباراة.



وستقام المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، وسوف تذاع عبر فضائية أبوظبي الرياضية HD 2، كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الفجر الرياضي بجميع الجودات.

