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شاهد.. فتاة صعيدية تتحول من "مروة" إلى "مروان" لكسب لقمة العيش

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
شاهد.. فتاة صعيدية تتحول من مروة إلى مروان لكسب لقمة العيش
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نعيم يوسف
 
عرضت "BBC عربية"، تقريرا مصورًا عن فتاة مصرية تدعى "مروة"، فتاة من محافظة قنا، اضطرت للعمل على "تروسيكل" والتخفي في ملابس رجل، لكي تكسب قوت يومها.

وأشارت إلى أنها عملت في العديد من المهن، مثل "قهوجي"، والعمار، وغيرها إلى أن اشترى أحد الجيران هذا "التروسيكل"، وطلب منها العمل عليه فوافقت، لافتة إلى أنها في الصباح تنقل الأطفال إلى المدارس ثم تقوم بنقل السلع.

ولفتت إلى أن الناس يسخرون منها في بعض الأحيان، وينادون عليها باسم أخر هو "مروان"، مؤكدة أنها تريد تجهيز أختها وتسديد الأقساط المتراكمة عليها، وسفر والدتها للعمرة.
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