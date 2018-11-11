عبدالحميد شرف: هذه المحافظات الأكثر كثافة في المواليد
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:32 صنعيم يوسف
قال عبدالحميد شرف، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، إن محافظة مطروح هي أكثر المحافظات في كثافة المواليد بالنسبة إلى عددها، ثم يليها سوهاج، وأسيوط، وقنا.
وأضاف "شرف"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News " الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، أن النسبة الكبيرة في المواليد بصفة عامة موجودة في الوجه القبلي، على الرغم من وجود أعلى نسبة فقر هناك.
وتابع أن هناك ثقافة في الصعيد بأن كثرة الأطفال توفر فرص عمل أكثر، ولكن هذا يزيد من نسبة الفقر، مشددا على أن الزيادة السكانية تأكل التنمية التي تقوم بها الدولة.
وأضاف "شرف"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News " الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، أن النسبة الكبيرة في المواليد بصفة عامة موجودة في الوجه القبلي، على الرغم من وجود أعلى نسبة فقر هناك.
وتابع أن هناك ثقافة في الصعيد بأن كثرة الأطفال توفر فرص عمل أكثر، ولكن هذا يزيد من نسبة الفقر، مشددا على أن الزيادة السكانية تأكل التنمية التي تقوم بها الدولة.
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