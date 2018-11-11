رئيس "التعبئة والإحصاء" يطمئن المواطنين على سرية البيانات



وأضاف "بركات"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News " الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، أن القانون ينص على حظر النشر، والإدلاء بأي معلومات خاصة للمؤسسات المالية والإدارية، ومن يخل بذلك يحاسب عليه.



وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يطمأن المواطنين بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، وأن العاملين في الجهاز مدربين على ذلك، مشددًا على أن الإدلاء بالبيانات ليس اختياريا، ولكنه واجب حدده القانون، وهناك عقوبة لمن يخالف ذلك.

طمأن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المواطنين على سرية البيانات التي سيدلون بها في التعداد، قائلا: "القانون يحميهم".