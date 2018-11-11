أستاذ تغذية بمركز البحوث يحذر من عربات الكبدة: "مصيبة"



وأضاف "الشبكي"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن المواطنين عليهم العناية بصحتهم وشراء المنتجات من مصادر معتمدة.



كما حذر من عربات الكبدة المنتشرة في الشوارع قائلا: "دي مصيبة.. محدش ياكل الحاجات دي.. دي أكبر وسط تعيش فيه البكتريا".



ولفت إلى أنه بالنسبة لـ"المخ"، فإنه مشبع بأنواع معروفة من الدهون المشبعة، وهو خطيرة على من يعانون من أمراض الأوعية الدموية.

نصح الدكتور فوزي الشبكي، أستاذ تغذية بمركز البحوث، المواطنين شراء اللحوم المصنعة من منتجات المصانع الكبيرة المعروفة لأنها تسير باشتراطات صحية تحمي المواطنين من الأمراض.