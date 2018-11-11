بعد خسارة القمة الألمانية.. 6 مدربين مرشحون لخلافة كوفاتش في بايرن ميونيخ

تلقى بايرن ميونيخ خسارة جديدة في مشواره بالدوري الألماني تحت قيادة مدربه كوفاتش وذلك بعد الخسارة من دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الحادية عشر.

ولعب البايرن في الدوري الألماني حتى الآن 11 مباراة حيثُ فاز في 6 وتعادل مباراتين وخسر مباراة ولا يقدم البافاري المستوى المعهود منه تحت قيادة كوفاتش.

ومن المنتظر أن يتم إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة:

1- زين الدين زيدان:

يعد من أبرز المدربين المتفرغين حاليًا حيث أنه لا يرتبط بأي نادٍ بعد رحيله عن ريال مدريد في الصيف الماضي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

2- ليوناردو جارديم:

يعتبر المدرب البرتغالي من الأسماء البارزة في الوقت الحالي وذلك بعد أن تمت إقالته الشهر الماضي من منصبه في موناكو الفرنسي بسبب سوء النتائج.

3- كلاوديو رانييري:

أصبح المدرب الإيطالي بدون نادٍ حاليًا بعد أن ترك منصبه في ليسر سيتي بسبب سوء نتائج الفريق لكنه حقق موسم روعة مع الثعالب فقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي في سابقة تاريخية للنادي.

4- أنطونيو كونتي:

لا يرتبط المدرب الإيطالي بأي نادٍ حاليًا بعد أن تمت إقالته من تدريب تشيلسي بسبب سوء النتائج، كما فشل انتقاله لتدريب ريال مدريد بدلًا من لوبيتيجي بسبب مطالبه.

5- لوران بلان:

تولى الفرنسي تدريب بودرو في عام 2007 واستطاع أن يحصد لقب الدوري ويحقق إنجازات رائعة في أولى تجاربه التدريبية ومن ثم بعد ذلك أصبح مدربًا لمنتخب فرنسا وبعدها مدربًا لمارسيليا وباريس سان جيرمان.

6- آرسين فينجر:

أبدى فينجر استعداده لخوض تجربة جديدة في الفترة المقبلة بعد أن استقال من تدريب أرسنال بعد قضاء ما يقرب من 21 عامًا مع المدفعجية حقق خلالهم العديد من الألقاب ولا أحد ينسى موسمه الخرافي في 2004 والفوز بالبريميرليج بدون هزيمة.