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سيد علي محذرًا من مادة في اللحوم المصنعة: تسبب الفشل الكلوي (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
سيد علي محذرًا من مادة في اللحوم المصنعة: تسبب الفشل الكلوي (فيديو)
الإعلامي سيد علي
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نعيم يوسف
 
قال الإعلامي سيد علي، إن حوادث ضبط المطاعم والمحلات التي تتعامل في لحوم الكلاب والحمير أصبحت تتكرر بصورة يومية، ويتم نشر الصور في الصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف "علي"، في برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذه الأمور أصبحت تتكرر بشكل كبير جدًا، وعلى هيئة التفتيش في الطب البيطري أن تكتشف ذلك.

ولفت إلى أن أصحاب مصانع تصنيع اللحوم شخصيات كبيرة جدا، والبعض يقول إن الحديث عن ذلك يهدد الاستثمار الاجنبي، معقبا: "ملعون أبو الاستثمار الأجنبي إذا تسبب في إصابة أحد".

وحذر من الصبغات الموجودة في هذه الأطعمة لأنها تتسبب في أنواع كثيرة من الفشل الكبدي والكلوي.
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