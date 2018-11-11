إعلامي رياضي يفجر مفاجأة عن أزمة جديدة للمنتخب بسبب محمد صلاح

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المحترفين أزمة جديدة في ودية مصر والإمارات خاصة مع غياب النجم الدولي محمد صلاح يضع المنتخب في موقف محرج.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب تنتظره مباراة في التصفيات الإفريقية أمام تونس يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب، ثم مباراة ودية في الإمارات في إطار الاحتفال باليوم الوطني للإمارات.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن عدد من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج خاطبوا الجهاز الفني للمنتخب بعدم خوض المباراة الودية أمام الإمارات بوصفها مرهقة وغير مجدية للاعبين.

وأشار هاني حتحوت إلى أن الجهاز الفني للفراعنة يحاول إقناع المحترفين بضرورة المشاركة في المباراة الودية أمام الإمارات، ولكن محمد صلاح طالب إعفاءه من المشاركة في تلك المباراة خاصة وأنه ينتظره عدد كبير من المباريات مع فريقه ويحتاج إلى التركيز فيها.