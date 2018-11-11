ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إعلامي رياضي يفجر مفاجأة عن أزمة جديدة للمنتخب بسبب محمد صلاح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
إعلامي رياضي يفجر مفاجأة عن أزمة جديدة للمنتخب بسبب محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المحترفين أزمة جديدة في ودية مصر والإمارات خاصة مع غياب النجم الدولي محمد صلاح يضع المنتخب في موقف محرج.

 

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب تنتظره مباراة في التصفيات الإفريقية أمام تونس يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب، ثم مباراة ودية في الإمارات في إطار الاحتفال باليوم الوطني للإمارات.

 

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن عدد من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الخارج خاطبوا الجهاز الفني للمنتخب بعدم خوض المباراة الودية أمام الإمارات بوصفها مرهقة وغير مجدية للاعبين.

 

وأشار هاني حتحوت إلى أن الجهاز الفني للفراعنة يحاول إقناع المحترفين بضرورة المشاركة في المباراة الودية أمام الإمارات، ولكن محمد صلاح طالب إعفاءه من المشاركة في تلك المباراة خاصة وأنه ينتظره عدد كبير من المباريات مع فريقه ويحتاج إلى التركيز فيها.

المزيد عن: ودية الامارات هاني حتحوت منتخب مصر محمد صلاح الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 6:50:01 AM