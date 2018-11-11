عميد كلية دار العلوم يرد على اتهامات تزوير نتيجة طالبة كويتية (فيديو)



وأضاف "عبدالمحسن"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن كلية دار العلوم تقوم على رعاية الطلاب الوافدين، لأنهم يشكلون قوة ناعمة لمصر في عودة دورها القومي والعربي، ويتم تقديم كل التيسيرات لهم.



ولفت إلى أن من عرض المشكلة على هذا النحو ليس لديه دراية الخلفيات من النواحي القانونية التي تم بها اعتماد النتائج، مناشدا الإعلام تحري ذلك، موضحا أن الطالبة جاءت بعذر طبي قانوني، ودخلت الامتحان في مرحلة أخرى، نافيا ما تردد عن إحالته للتحقيق.

رد الدكتور عبدالراضي محمد عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، على اتهامه بتزوير نتيجة طالبة كويتية رغم رسوبها في 7 مواد، قائلا إنه لا يمكن تجاوز القانون، وهذه الحالة دخلت الامتحان ونجحت وتم رصد درجاتها بشكل صحيح.