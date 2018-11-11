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"Avengers: Infinity War" يشارك في مسابقات جوائز الأوسكار القادم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
Avengers: Infinity War يشارك في مسابقات جوائز الأوسكار القادم
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الفجر الفني
 

أعلن  القائمون على فيلم "Avengers: Infinity War" مشاركته في مسابقة حفل جوائز الأوسكار القادم.

يتناول الفيلم قصة المعركة الكبري الضخمة لفريق المنتقمون وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس الذى يصل الارض بعد عامين من تمزيق المنتقمون خلال أحداث كابتن أمريكا: الحرب الأهلية من أجل جمع أحجار لقفازه تسمى "الأحجار اللامتناهية"، أو "الأحجار الأبدية"، وهي عبارة عن 6 أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.

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