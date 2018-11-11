تفاصيل مثيرة في اعتداء جماهير الترجي على هشام محمد

روى الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل الاعتداء على هشام محمد لاعب النادي الأهلي أثناء المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي التي انتهت بخسارة اللقب لصالح الفريق التونسي.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي تواجد في تونس لتغطية مباراة الأهلي والترجي، إن ثلاثي الأهلي هشام محمد وأحمد فتحي ومؤمن زكريا وصلوا إلى تونس يوم مباراة فريقهم أمام الترجي من أجل مساندة زملائهم.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، أن هشام محمد لم يكون ضمن تشكيل الفريق ولذلك تواجد بجوار الزجاج في الجانب الأيمن للأتوبيس، بجواره أحمد حمدي.

وكشف حتحوت، أن أتوبيس بعثة الأهلي تعرض لإطلاق حجارة من جانب مشجعي الفريق المنافس، قائلا تم إطلاق «طوبة محدوفة بنبلة من قوتها» واخترقت الزجاج وأحدثت إصابة في وجه هشام محمد استلزمت عملية جراحية بعد تعرضه لجرح قطعي استلزم خياطة بـ8 غرز، وبعض الخدوش نظرا سقوط الزجاج على جسمه.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن الأجواء الجماهيرية قوية جدا وقاموا بإطلاق هتافات قوية من أجل إخافة لاعبي النادي الأهلي مع رفع لافات أبرزها «الترجي زعيم الكبار رغم الكاف والفار» وهي أجواء تنافسية طبيعية من جماهير الترجي.