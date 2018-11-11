"تحريم الطماطم والقهوة والطباعة".. أبرز الفتاوى الدينية المثيرة للجدل قديمًا (فيديو)



ولفت "علام"، في برنامجه "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنهم حرموا القهوة أيضا، وصدرت فتاوى تمنعها، وطارد رجال الأمن من يشربونها، كما حرموا أيضا صنبور المياه (الحنفية)، وقالوا إنه لا يجوز الوضوء منها.



وأوضح أنه تم أيضا تحريم "الطماطم"، ووصفوها بأنها "مؤخرة الشيطان"، كما حرموا مدارس البنات، والدراجات الهوائية التي قالوا إنها "حصان إبليس"، بالإضافة لتحريم الإذاعة والتلفزيون.



وأشار إلى أن هناك فتاوى في باكستان ونيجيريا تحرم تطعيم شلل الأطفال لأنه أمريكي، ويؤثر على القدرة الجنسية للرجال، موضحا أنه تم استخدام الدين كأداة للجهل والتطرف والتخلف.

كشف الإعلامي طارق علام، إن الفتاوى الدينية حرمت في القرن الخامس عشر استخدام آلة الطباعة، حيث خشيت الدولة العثمانية من تحريف القرآن الكريم، وتم إقرارها بعد 200 سنة.