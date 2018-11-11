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"التعبئة والإحصاء": دول المنطقة أرسلت مندوبين لدراسة التجربة المصرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:24 ص
التعبئة والإحصاء: دول المنطقة أرسلت مندوبين لدراسة التجربة المصرية
اللواء خيرت بركات
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نعيم يوسف
 
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن كل دول المنطقة أرسلت مندوبين لدراسة التجربة المصرية في إجراء تعداد السكان من خلال "التابلت"، الذي تم في 2017.

وأضاف "بركات"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News " الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، أن مصر حاليا ضمن اللجنة الإحصائية الأممية في نيويورك، وهي مكونة من 20 دولة.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كل جهود التنمية في الدولة تعتمد على البيانات التي يتيحها الجهاز، معربا عن أمله في أن تكون هذه البيانات تحقق التنمية المنشودة للدولة، داعيا المواطنين إلى الإدلاء ببيانات سليمة وصحيحة تساعد الدولة.
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