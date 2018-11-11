أحلام مستغانمي: كتبت "شهيا كفراق" لأتخلص من أحمال القلب





أطلقت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الخميس 8 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، كتاب "شهيا كفراق"، أحدث أعمالها، والصادر عن دار هاشيت أنطوان.





والتقت مستغانمي جمهورها من القراء ومن كل بقاع الوطن العربي، في حفل توقيع احتضنته (قاعة الفكر) في المعرض، حيث أعربت في كلمة ألقتها في بداية الحفل عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في إمارة الشارقة، وضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أكدت بأنه بات يمثل عرسا ثقافيا عالميا يجمع الكتاب، والقراء، وكل محبي الكلمة والحرف، كما أعربت عن سعادتها العميقة بإطلاق أحدث أعمالها من على منصة المعرض، الذي شهد في أعوام سابقة إطلاق كتابيها الأسود يليق بك"، و"عليك اللهفة"، متمنيةً أن ينال إعجاب ورضا جمهور القراء.





وحول ما يحتويه كتاب "شهيا كفراق"، قالت مستغانمي خلال حفل التوقيع: "إنه ليس كتاب حب تماما، إذ فيه شيء من الحب، وفيه كثير من التهكم إن شئتم، لأن الحياة تفرض علينا أن لا نأخذ الأمور كثيراً مأخذ الجد، لكي لا نشقى بها، وهو موجه إلى العقول، وفيه شيء من الوطنية، والوجع العربي، لأنني لم أشف من عروبتي".

وأضافت مستغانمي: "كما أن الكتاب فيه حب فهو يحتوي على تأملات في الحياة، ويسعدني أن أقدمه لكم هنا في الشارقة، كما يسعدني أن أتعرف على انطباعكم عنه، فالكاتب دائماً ما يعيش حالة ذعر وارتباك مع كل إصدار جديد، إنه كتاب بين كتابين، لكن كان لابد أن أكتبه لأتخلص من كل الأشياء التي كنت أحملها في قلبي".





وتسرد الكاتبة في "شهياً كفراق"، قصّة الفراق، لرجل فقد ثقته بالحب، رجلٍ غامض، يخاطب ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة، التي أرادت للكتاب أن يسرد مواقف ولحظات عاشتها مع قامات عاصرتهم مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.



