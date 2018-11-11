وزير التعليم: لا يوجد عجز حقيقي في عدد المدرسين.. ولكن



وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن الوزارة ستقوم بمساعدة الطلبة، ولكن لن تستجيب لضغوط المدارس التي تضغط على الوزارة للترخيص من خلال أولياء الأمور.



وأشار إلى أن هناك انعدام ثقة بين أولياء الأمور والمدارس، وخلال أيام وأسابيع قليلة سيتم البدء في النظام الجديد ليدرك الطلبة أنهم لن يحتاجوا إلى مساعدة من مصادر خارجية.



وشدد على أن الهدف من تغيير المنظومة هو تفكيك "صناعة" الدروس الخصوصية، موضحا أنه لا يوجد عجز حقيقي في عدد المدرسين، ولكن سوء توزيع.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى مع ألمانيا ليكونوا الشريك الاستراتيجي لمصر في تطوير التعليم الفني.