ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:08 ص
تفاصيل مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس
بوكا جونيورز وريفر بليت
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، مع منافسه التقليدي نادي ريفيربليت، اليوم الأحد في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

 

وكانت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية أعلنت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية المفتوحة علي قمر النايل سات، من أجل متابعة جميع الجماهير للمباراة.

 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أسعار تذاكر هذا اللقاء ستتراوح بين 1300 بيزو (35 دولارا) و2700 بيزو (74 دولارا)، لتبلغ بذلك قيمة هذه التذاكر ضعف قيمة نظيرتها الخاصة بمباراة نصف النهائي للفريق الأرجنتيني أمام بالميراس البرازيلي.

 

وستكون هذة المباراة علي ملعب لابوموبونيرا في مباراة الذهاب، بينما سيخوضا الفرقتين لقاء الإياب يوم 24 نوفمبر القادم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

 

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس علي موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: ريفربليت رياضة بوكا جونيورز بث مباشر بوكا جونيورز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 5:20:19 AM