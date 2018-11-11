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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم، تستكمل مباريات الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى الإنجليزى يوم الأحد 11/11/2018، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يوتيوب، ويستضيف مانشستر سيتي عدوه اللدود مان يونايتد فى ديربي من نوع خاص على ملعب الاتحاد، ويأمل السيتى فى الفوز بالمباراة والابتعاد بالصدارة، بينما يطمح اليونايتد فى تحقيق الانتصار واللحاق بركب الصدارة، ديربى مانشستر يشتعل بمواجهة السيتى واليونايتد فى الأسبوع الثانى عشر.





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كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يلا شوت| مشاهدة ديربى مانشستر بث مباشر bein sport





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 11-11-2018 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون تقطيع، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباشر اون لاين في اطار الاسبوع الـ12 ضمن منافسات الدوري الانجليزي.





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كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يلا شوت| مشاهدة ديربى مانشستر بث مباشر bein sport





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

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مانشيستر يونايتد يأمل فى اللحاق بقافلة الصدارة وتحقيق المكسب

يحل فريق مانشيستر يونايتد ضيفا على مانشيستر سيتى فى ديربى الجولة الثانية عشر، ويأمل الشياطين الحمر فى تحقيق الانتصار فى المباراة المرتقبة، كما يسعى لحصد نقاط المباراة وتعديل نتائجه السيئة التى لاحقته هذا الموسم، ويطمح الفريق الأحمر فى خطف الفوز والتقدم عدة مراكز بعد حالة من الاستفاقة الكروية فى المباريات السابقة.

ويحتل مانشيستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة، حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى لقائين والخسارة فى ثلاث مناسبات، وحقق المان يونايتد الوز فى مباراة الجولة السابقة على فريق بورنموث بنتيجة 2-1، والجدير بالذكر أن الفريق خطف انتصار مفاجأة من يوفينتوس فى الجولة الرابعة من دورى الأبطال بنتيجة 2-1 فى إيطاليا.

كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يلا شوت| مشاهدة ديربى مانشستر بث مباشر bein sport





موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تقام مباراة ديربي مانشستر فى الجولة الثانية عشر من البريميرليج يوم الأحد 11/11/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى السابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الخامسة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المانشيسترين

تنقل مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد فى الأسبوع الثانى عشر من الدورى الإنجليزى على شبكة قنوات bin sport كما تنقل قناة hd2 أحداث المواجهة المرتقبة على الهواء مباشرة مع نقل استوديو تحليلى كبير يضم كبار النجوم من أجل التعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة.





رابط البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يسبقها استوديو تحليلي، yallashoot يلا شوت حصري بدون تقطيع بث مباشر





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كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يلا شوت| مشاهدة ديربى مانشستر بث مباشر bein sport







