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عبد اللطيف: الأهلي وصل لنهائي إفريقيا بفضل حمودي ووليد سليمان

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:22 ص
عبد اللطيف: الأهلي وصل لنهائي إفريقيا بفضل حمودي ووليد سليمان
وليد سليمان
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الفجر الرياضي
 

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن النادي الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بفضل أحمد حمودي ووليد سليمان.

 

وقال وليد صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الاهلي وصل للنهائي بفضل جهود الثنائي أحمد حمودي ووليد سليمان فقط لاغير".

 

وتابع: "مؤمن زكريا كان يجب ان يتواجد في مباراة النهائي حتى لو كانت هناك عقوبات موقعة عليه، أيضًا ناصر ماهر لاعب مهم للفريق".

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