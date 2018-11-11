العثور على جثث العديد من ضحايا حريق كاليفورنيا

عثر عمال إنقاذ على جثث "العديد" من ضحايا الحريق الذي اجتاح مدينة بارادايز في كاليفورنيا، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".





وانتُشلت الجثث على مدى ساعات من بين بقايا المنازل المحترقة في بارادايز.



وقبل العثور على هذه الجثث، كان عدد الضحايا جراء الحرائق في كاليفورنيا بلغ 9 قتلى على الأقل، جميعهم عُثر عليهم في مدينة بارادايز التي تضم 27 ألف شخص في منطقة بوت.

