ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العثور على جثث العديد من ضحايا حريق كاليفورنيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
العثور على جثث العديد من ضحايا حريق كاليفورنيا
طباعة
 
عثر عمال إنقاذ على جثث "العديد" من ضحايا الحريق الذي اجتاح مدينة بارادايز في كاليفورنيا، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وانتُشلت الجثث على مدى ساعات من بين بقايا المنازل المحترقة في بارادايز.

وقبل العثور على هذه الجثث، كان عدد الضحايا جراء الحرائق في كاليفورنيا بلغ 9 قتلى على الأقل، جميعهم عُثر عليهم في مدينة بارادايز التي تضم 27 ألف شخص في منطقة بوت.

وقال مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا إنّ "حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلاً".

والحريق الذي سمي "كامب فاير" وانتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس هو الأكثر تدميرا في كاليفورنيا.

المزيد عن: كاليفورنيا حريق أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 4:00:13 AM