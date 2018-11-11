المنتج وليد منصور يحتفل ببدء تصوير أولى مشاهد فيلم "كازابلانكا" لـ أمير كرارة (صور)





بدأ صناع فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، تصوير أولى مشاهده مساء أمس السبت، بمدينة الإنتاج الإعلامي.





وحضر كلًا من النجوم "أمير كرارة ومحمود البزاوي وعمرو عبدالجليل وأحمد داش"، كما تواجد الموزع الكبير "يوسف الطاهر".





وأكد المنتج "وليد منصور" أن الفيلم سيكون من أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما.





وحرص "وليد منصور" على الاحتفال بمناسبة إنطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم، وتم تقطيع قالب التورته بحضور أبطال العمل.





الفيلم من إخراج "بيتر ميمي" وتأليف "هشام هلال"، ومشاهد الأكشن بالفيلم تحت إشراف "كالا".





ومن المقرر أن يتم التصوير لمدة أسبوع في مصر وبعدها سيتم التصوير في المغرب.



