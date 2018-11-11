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يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة برشلونة الان ( تابع ) لايف مشاهدة برشلونة وريال بيتيس مباشر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة برشلونة الان ( تابع ) لايف مشاهدة برشلونة وريال بيتيس مباشر
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عمرو عادل
 
يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة برشلونة الان ( تابع ) لايف مشاهدة برشلونة وريال بيتيس مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم 11-11-2018 في الدوري الاسباني، البث الحي المباشر يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة جول مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر لايف اليوم في ضمن الاسبوع الـ12 في اطار منافسات الدوري الاسباني.

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يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة برشلونة الان ( تابع ) لايف مشاهدة برشلونة وريال بيتيس مباشر

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم
البطولة : الدوري الاسباني
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : رؤوف خليف
الساعة : 5:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 6:15 مساء بتوقيت السعودية


يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة برشلونة الان ( تابع ) لايف مشاهدة برشلونة وريال بيتيس مباشر

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