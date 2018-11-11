8 حقائق مثيرة قبل مواجهة الهلال والوحدة بالدوري السعودي
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، بنظيره الوحدة، في مباراة قوية للغاية، ضمن منافسات بطولة كأس دوي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام والإحصائيات عن هذه
المباراة عبى النحو التالي :
*بعد تعادله أمام الهلال في أول لقاء بينهما في الدوري السعودي في نوفمبر
2008، خسر الوحدة في جميع اللقاءات الـ11 اللاحقة.
*سجل الهلال هدفين على الأقل في كل من آخر 10 مباريات لعبها أمام الوحدة
في الدوري السعودي، بمجموع 28 هدف، وبمعدل 2.8 هدف.
*خسر الهلال مرتين فقط في 40 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في دوري المحترفين
السعودي، لكنهما حدثا خلال آخر 7 لقاءات من هذا النوع.
*لم يفز الوحدة أمام فريق مدافع عن اللقب في دوري المحترفين السعودي،
حيث تعادل في مباراتين، وخسر 10 مباريات، متلقياً هدفين على الأقل في 9 من آخر 10 لقاءات
من هذا النوع.
*تعرض الوحدة في الجولة الماضية إلى أول خسارة له هذا الموسم في دوري
المحترفين السعودي، حيث كانت أمام الشباب وخسر بهدف، وكان أول فريق صاعد يتجنب الخسارة
في أول 7 جولات في تاريخ المنافسة.
*الهلال أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يفوز في أول 8 جولات
من الموسم، كاسراً الرقم السابق الذي كان من نصيب الاتحاد، الذى انتصر أول 7 جولات.
*مدرب الهلال الحالي جورجي جيسوس أول مدرب في تاريخ دوري المحترفين السعودي
يفوز في أول 8 مباريات مع فريق في المنافسة.
*سجل الهلال 3 أهداف على الأقل في 5 من المباريات الثمانية التي لعبها
في دوري المحترفين هذا الموسم.